Imenik tvrtki
Kobold Completions
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Najbolji uvidi
  • Doprinesi nečim jedinstvenim o Kobold Completions što bi moglo biti korisno drugima (npr. savjeti za razgovor, odabir tima, jedinstvena kultura, itd.).
    • O nama

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Web stranica
    2008
    Godina osnivanja
    45
    Broj zaposlenika
    $1M-$10M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

    Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

    Pretplatite se na verificirane ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

    Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

    Istaknuti poslovi

      Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kobold Completions

    Povezane tvrtke

    • Google
    • Intuit
    • Tesla
    • Pinterest
    • Apple
    • Pogledaj sve tvrtke ➜

    Ostali resursi