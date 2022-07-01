Imenik tvrtki
KNZ
KNZ Plaće

Plaće u KNZ kreću se od $34,825 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $190,950 za Savjetnik za Upravljanje na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika KNZ. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Savjetnik za Upravljanje
$191K
Softverski Inženjer
$34.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u KNZ je Savjetnik za Upravljanje at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $190,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u KNZ je $112,888.

