Knowunity Plaće

Plaće u Knowunity kreću se od $49,000 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $75,998 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Knowunity. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Softverski Inženjer
Median $76K
Dizajner Proizvoda
$49K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Knowunity je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $75,998. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Knowunity je $62,499.

