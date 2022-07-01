Known Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Known kreću se od $35,175 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $161,190 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Known. Zadnje ažuriranje: 10/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Menadžer Znanosti o Podacima
$161K
Znanstvenik Podataka
$153K
Softverski Inženjer
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Known je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $161,190. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Known je $153,000.

