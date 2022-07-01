Known Plaće

Plaće u Known kreću se od $35,175 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $161,190 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Known . Zadnje ažuriranje: 10/22/2025