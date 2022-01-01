Imenik tvrtki
Knock
Knock Plaće

Plaće u Knock kreću se od $65,325 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $153,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Knock. Zadnje ažuriranje: 10/22/2025

Softverski Inženjer
Median $153K
Korisnička Podrška
$65.3K
Menadžer Proizvoda
$152K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Knock je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $153,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Knock je $151,900.

