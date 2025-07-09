Imenik tvrtki
Knight Frank
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Knight Frank Plaće

Plaće u Knight Frank kreću se od $33,322 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $125,648 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Knight Frank. Zadnje ažuriranje: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analitičar Podataka
$33.3K
Znanstvenik Podataka
$53.2K
Softverski Inženjer
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$111K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Knight Frank je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $125,648. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Knight Frank je $81,879.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Knight Frank

Povezane tvrtke

  • Dropbox
  • Apple
  • Flipkart
  • PayPal
  • Amazon
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi