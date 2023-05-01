Imenik tvrtki
Knak
Knak Plaće

Plaće u Knak kreću se od $89,197 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $92,535 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Knak. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Knak je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $92,535. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Knak je $90,866.

