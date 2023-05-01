Knak Plaće

Plaće u Knak kreću se od $89,197 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $92,535 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Knak . Zadnje ažuriranje: 11/22/2025