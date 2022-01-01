Direktorij Tvrtki
KLDiscovery
KLDiscovery Plaće

Raspon plaća KLDiscovery je od $8,964 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $114,425 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke KLDiscovery. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $70K

Full-stack softverski inženjer

Poslovni analitičar
$59.7K
Informatolog (IT)
$9K

Konzultant za upravljanje
$101K
Voditelj projekta
$114K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at KLDiscovery is Voditelj projekta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KLDiscovery is $70,000.

