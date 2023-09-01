Imenik tvrtki
King Plaće

Plaće u King kreću se od $36,686 ukupne godišnje naknade za Regrutер na donjoj strani do $288,878 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika King. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Softverski Inženjer
Median $122K

Softverski inženjer video igara

Marketing
Median $129K
Poslovni Analitičar
$280K

Korporativni Razvoj
$107K
Znanstvenik Podataka
$131K
Menadžer Proizvoda
$216K
Menadžer Projekta
$132K
Regrutер
$36.7K
Prodaja
$289K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$99.3K
Tehnički Pisac
$76.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u King je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $288,878. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u King je $129,249.

