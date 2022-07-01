KEV Group Plaće

Plaće u KEV Group kreću se od $54,767 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $199,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika KEV Group . Zadnje ažuriranje: 10/18/2025