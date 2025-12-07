Imenik tvrtki
Kepler
Kepler Marketinške Operacije Plaće

Prosječna Marketinške Operacije ukupna naknada in United States u Kepler kreće se od $52.7K do $76.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kepler. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$60.5K - $68.9K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$52.7K$60.5K$68.9K$76.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Kepler?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketinške Operacije u Kepler in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $76,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kepler za ulogu Marketinške Operacije in United States je $52,650.

