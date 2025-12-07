Imenik tvrtki
Kepler
Kepler Hardverski Inženjer Plaće

Prosječna Hardverski Inženjer ukupna naknada in Canada u Kepler kreće se od CA$119K do CA$163K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kepler. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$92.9K - $112K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$86.8K$92.9K$112K$118K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Kepler?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Kepler in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$162,964. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kepler za ulogu Hardverski Inženjer in Canada je CA$119,413.

