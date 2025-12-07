Imenik tvrtki
Kepler Communications
Kepler Communications
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

Kepler Communications Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Canada u Kepler Communications kreće se od CA$124K do CA$176K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kepler Communications. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$102K - $121K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$89.9K$102K$121K$128K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Kepler Communications?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Kepler Communications in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$175,601. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kepler Communications za ulogu Dizajner Proizvoda in Canada je CA$123,684.

Ostali resursi

