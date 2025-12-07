Imenik tvrtki
Kent
Kent Kemijski Inženjer Plaće

Prosječna Kemijski Inženjer ukupna naknada in India u Kent kreće se od ₹2.07M do ₹3.01M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kent. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Kemijski Inženjer u Kent in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,010,258. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kent za ulogu Kemijski Inženjer in India je ₹2,066,363.

