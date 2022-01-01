Imenik tvrtki
KenSci
KenSci Plaće

Plaće u KenSci kreću se od $114,660 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $155,775 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika KenSci. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Menadžer Proizvoda
$115K
Softverski Inženjer
$156K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u KenSci je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $155,775. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u KenSci je $119,400.

