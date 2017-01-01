Imenik tvrtki
Kelvion
Najbolji uvidi
    • O nama

    Kelvion is a global leader in manufacturing industrial heat exchangers, offering tailored solutions across various industries. The company emphasizes efficiency and sustainability in its products.

    kts.kelvion.com
    Web stranica
    1920
    Godina osnivanja
    2,000
    Broj zaposlenika
    $500M-$1B
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

    Ostali resursi