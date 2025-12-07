Imenik tvrtki
Kelso & Company Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u Kelso & Company kreće se od ₹1.2M do ₹1.68M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kelso & Company. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$14.8K - $17.2K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$13.7K$14.8K$17.2K$19.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Kelso & Company?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Kelso & Company in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,683,069. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kelso & Company za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹1,202,192.

