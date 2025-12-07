Imenik tvrtki
KeepWorks
KeepWorks Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u KeepWorks kreće se od ₹1.44M do ₹2.1M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u KeepWorks. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$18.9K - $21.5K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$16.4K$18.9K$21.5K$24K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u KeepWorks in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,104,409. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u KeepWorks za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹1,444,552.

Ostali resursi

