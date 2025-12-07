Imenik tvrtki
Keela
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Keela Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in Canada u Keela kreće se od CA$95.9K do CA$134K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Keela. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$75.6K - $91.6K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Keela?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Keela in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$134,087. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Keela za ulogu Regrutер in Canada je CA$95,942.

