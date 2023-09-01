Imenik tvrtki
KCI Technologies
KCI Technologies Plaće

Plaće u KCI Technologies kreću se od $56,441 ukupne godišnje naknade za Građevinski Inženjer na donjoj strani do $97,594 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika KCI Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Građevinski Inženjer
$56.4K
Strojarki Inženjer
$69.7K
MEP Inženjer
$83.6K

Menadžer Projekta
$97.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u KCI Technologies je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $97,594. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u KCI Technologies je $76,615.

