KBTG Plaće

Raspon plaća KBTG je od $10,841 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za UX istraživač na donjem kraju do $44,087 za Marketing na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke KBTG. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $22.1K

Full-stack softverski inženjer

Znanstvenik podataka
Median $17.4K
Poslovni analitičar
$24.9K

Marketing
$44.1K
Voditelj proizvoda
$30.1K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$32.7K
UX istraživač
$10.8K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at KBTG is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,087. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KBTG is $24,875.

