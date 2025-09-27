Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Mexico u Kavak ukupno iznosi MX$879K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kavak. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
Kavak
Software Engineer
Mexico, DF, Mexico
Ukupno godišnje
MX$879K
Razina
L3
Osnovna plaća
MX$879K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kavak?

MX$3.09M

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Kavak in Mexico ima godišnju ukupnu naknadu od MXMX$54,006,667. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kavak za ulogu Softverski Inženjer in Mexico je MXMX$16,997,159.

