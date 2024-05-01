Imenik tvrtki
Kavak
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Kavak Plaće

Plaće u Kavak kreću se od $26,268 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $156,780 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Kavak. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $45.5K
Znanstvenik Podataka
$68.4K
Ljudski Resursi
$36K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Proizvoda
$26.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$157K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Kavak je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $156,780. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kavak je $45,490.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kavak

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Roblox
  • DoorDash
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi