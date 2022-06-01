Imenik tvrtki
Katapult
Katapult Plaće

Plaće u Katapult kreću se od $44,428 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $214,200 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Katapult. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Menadžer Znanosti o Podacima
$214K
Znanstvenik Podataka
$197K
Dizajner Proizvoda
$99.5K

Softverski Inženjer
$44.4K
