Kaizengaming
Kaizengaming Plaće

Raspon plaća Kaizengaming je od $16,841 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $66,984 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju.

$160K

Softverski inženjer
Median $59.9K

Frontend softverski inženjer

Dizajner proizvoda
$16.8K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$18.8K

Voditelj softverskog inženjerstva
$67K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Kaizengaming je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $66,984. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Kaizengaming je $39,343.

