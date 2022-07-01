Direktorij Tvrtki
JW Player
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

JW Player Plaće

Raspon plaća JW Player je od $78,712 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $321,600 za Razvoj poslovanja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke JW Player. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Razvoj poslovanja
$322K
Znanstvenik podataka
$86K
Marketing
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Dizajner proizvoda
$128K
Voditelj proizvoda
$164K
Regrutator
$104K
Prodaja
$271K
Softverski inženjer
$78.7K
Voditelj softverskog inženjerstva
$204K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki JW Player je Razvoj poslovanja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $321,600. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki JW Player je $128,380.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku JW Player

Povezane tvrtke

  • GoSpotCheck
  • InMobi
  • The BHW Group
  • Soldo
  • Biomeme
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi