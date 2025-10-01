Imenik tvrtki
Justworks Softverski Inženjer Plaće u New York City Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in New York City Area u Justworks ukupno iznosi $193K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Justworks. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$193K
Razina
L5
Osnovna plaća
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Justworks?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

5%

GOD 1

15%

GOD 2

40%

GOD 3

40%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Justworks, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 5% stječe se u 1st-GOD (5.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (1.25% mjesečno)

  • 40% stječe se u 3rd-GOD (3.33% mjesečno)

  • 40% stječe se u 4th-GOD (3.33% mjesečno)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

GOD 1

30%

GOD 2

30%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Justworks, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 10% stječe se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 30% stječe se u 2nd-GOD (2.50% mjesečno)

  • 30% stječe se u 3rd-GOD (2.50% mjesečno)

  • 30% stječe se u 4th-GOD (2.50% mjesečno)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Justworks in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $222,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Justworks za ulogu Softverski Inženjer in New York City Area je $185,000.

