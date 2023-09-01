Imenik tvrtki
Jumia
Jumia Plaće

Plaće u Jumia kreću se od $11,940 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $33,232 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Jumia. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $23.5K
Menadžer Proizvoda
$33.2K
Menadžer Projekta
$11.9K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Jumia je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $33,232. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Jumia je $23,546.

Ostali resursi