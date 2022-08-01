Imenik tvrtki
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Plaće

Plaće u Jumbo Interactive kreću se od $70,794 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $96,938 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Jumbo Interactive. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Poslovni Analitičar
$78.3K
Menadžer Proizvoda
$90.9K
Softverski Inženjer
$70.8K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$96.9K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Jumbo Interactive je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $96,938. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Jumbo Interactive je $84,621.

