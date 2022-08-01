Jumbo Interactive Plaće

Plaće u Jumbo Interactive kreću se od $70,794 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $96,938 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Jumbo Interactive . Zadnje ažuriranje: 9/7/2025