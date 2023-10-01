Imenik tvrtki
Julius Baer
Julius Baer Plaće

Plaće u Julius Baer kreću se od $45,074 ukupne godišnje naknade za Investicijski Bankar na donjoj strani do $213,714 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Julius Baer. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $162K

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
$47.7K
IT Tehnolog
$175K

Investicijski Bankar
$45.1K
Menadžer Projekta
$167K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$214K
ČPP

The highest paying role reported at Julius Baer is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,714. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Julius Baer is $164,568.

