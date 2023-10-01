Julius Baer Plaće

Plaće u Julius Baer kreću se od $45,074 ukupne godišnje naknade za Investicijski Bankar na donjoj strani do $213,714 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Julius Baer . Zadnje ažuriranje: 9/6/2025