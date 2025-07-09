JSW Plaće

Plaće u JSW kreću se od $9,738 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $99,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika JSW . Zadnje ažuriranje: 9/6/2025