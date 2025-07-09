Imenik tvrtki
JSW
JSW Plaće

Plaće u JSW kreću se od $9,738 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $99,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika JSW. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Administrativni Asistent
$9.7K
Softverski Inženjer
$99.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$93.4K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u JSW je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $99,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u JSW je $93,419.

