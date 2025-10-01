Johnson & Johnson Softverski Inženjer Plaće u New York City Area

Softverski Inženjer naknada in New York City Area u Johnson & Johnson kreće se od $81.6K year za 23 do $116K year za 24. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $95K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Johnson & Johnson. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus 23 Software Engineer ( Početni nivo ) $81.6K $78.3K $2.5K $810 24 Senior Software Engineer $116K $108K $0 $7.7K 25 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- 26 Staff Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Prikaži 1 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

