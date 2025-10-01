Imenik tvrtki
Johnson & Johnson
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • India

Johnson & Johnson Softverski Inženjer Plaće u India

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in India u Johnson & Johnson ukupno iznosi ₹1.76M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Johnson & Johnson. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.76M
Razina
23
Osnovna plaća
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Johnson & Johnson?

₹13.95M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

Sistemski Inženjer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Johnson & Johnson in India sits at a yearly total compensation of ₹4,044,086. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Softverski Inženjer role in India is ₹1,763,539.

Ostali resursi