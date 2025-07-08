Jockey Plaće

Plaće u Jockey kreću se od $89,550 ukupne godišnje naknade za Marketinške Operacije na donjoj strani do $100,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Jockey . Zadnje ažuriranje: 11/26/2025