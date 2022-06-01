Imenik tvrtki
Jockey International
Jockey International Plaće

Plaće u Jockey International kreću se od $54,725 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $59,496 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Jockey International. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Analitičar Podataka
$59.5K
Softverski Inženjer
$54.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Jockey International je Analitičar Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $59,496. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Jockey International je $57,111.

