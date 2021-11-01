Imenik tvrtki
Javis
Javis Plaće

Plaće u Javis kreću se od $12,363 ukupne godišnje naknade za Menadžer Softverskog Inženjerstva na donjoj strani do $223,875 za Softverski Inženjer na gornjoj strani.

Menadžer Proizvoda
$48.8K
Softverski Inženjer
$224K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$12.4K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Javis je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Javis je $48,825.

