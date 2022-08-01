Imenik tvrtki
January Technologies
January Technologies Plaće

Plaće u January Technologies kreću se od $142,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $310,545 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika January Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $142K
Ljudski Resursi
Median $241K
Operacije s Ljudima
$281K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$311K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u January Technologies je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $310,545. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u January Technologies je $261,200.

Ostali resursi