Imenik tvrtki
Jane Technologies
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Jane Technologies Plaće

Plaće u Jane Technologies kreću se od $160,800 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $266,325 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Jane Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Znanstvenik Podataka
$161K
Menadžer Proizvoda
$266K
Softverski Inženjer
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$174K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Jane Technologies je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $266,325. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Jane Technologies je $191,157.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Jane Technologies

Povezane tvrtke

  • Netflix
  • Flipkart
  • Square
  • Intuit
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi