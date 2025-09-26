Imenik tvrtki
Jaguar Land Rover
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Jaguar Land Rover Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in United Kingdom u Jaguar Land Rover ukupno iznosi £54.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Jaguar Land Rover. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£54.9K
Razina
-
Osnovna plaća
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Jaguar Land Rover?

£122K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Jaguar Land Rover in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £67,041. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Jaguar Land Rover za ulogu Znanstvenik Podataka in United Kingdom je £53,194.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Jaguar Land Rover

Povezane tvrtke

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi