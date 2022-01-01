Direktorij Tvrtki
Jacobs Plaće

Raspon plaća Jacobs je od $44,786 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $194,000 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Jacobs. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-stack softverski inženjer

Građevinski inženjer
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Prometni inženjer

Konstruktorski inženjer

Strojarski inženjer
L1 $69.4K
L3 $108K

Voditelj projekta
L3 $143K
L5 $194K
Znanstvenik podataka
Median $148K
Aerospace inženjer
Median $108K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
Median $80K
Računovođa
$133K
Poslovni analitičar
$69.7K
Razvoj poslovanja
$85.2K
Kemijski inženjer
$84.6K
Elektrotehnički inženjer
$60.2K
Geološki inženjer
$70.6K
Hardverski inženjer
$137K
Informatolog (IT)
$70.4K
Konzultant za upravljanje
$124K
MEP inženjer
$129K
Voditelj proizvoda
$98.5K
Voditelj programa
$146K
Prodaja
$44.8K
Voditelj softverskog inženjerstva
$176K
Arhitekt rješenja
$184K

Arhitekt podataka

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Jacobs is Voditelj projekta at the L5 level with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jacobs is $104,834.

