Itau Plaće

Plaće u Itau kreću se od $6,378 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $80,277 za Menadžer Znanosti Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Itau . Zadnje ažuriranje: 11/22/2025