Itau Plaće

Plaće u Itau kreću se od $6,378 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $80,277 za Menadžer Znanosti Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Itau. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $36.7K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Znanstvenik Podataka
Median $33.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $56.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Menadžer Proizvoda
Median $36.4K
Analitičar Podataka
Median $16.6K
Arhitekt Rješenja
Median $50.5K
Poslovni Analitičar
$16.6K
Menadžer Znanosti Podataka
$80.3K
Financijski Analitičar
$54K
Ljudski Resursi
$17.7K
Marketing
$20.5K
Dizajner Proizvoda
$6.4K
Menadžer Programa
$33.7K
Menadžer Projekta
$33.7K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$31.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$38.2K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Itau je Menadžer Znanosti Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $80,277. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Itau je $33,820.

Ostali resursi

