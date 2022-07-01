Imenik tvrtki
Issuu
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Issuu Plaće

Plaće u Issuu kreću se od $45,768 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $112,295 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Issuu. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
$45.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$112K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Issuu je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $112,295. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Issuu je $79,031.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Issuu

Povezane tvrtke

  • PayPal
  • Databricks
  • Roblox
  • Square
  • SoFi
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/issuu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.