Isracard Plaće

Plaće u Isracard kreću se od $25,309 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $165,301 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Isracard. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Softverski Inženjer
Median $91.1K
Administrativni Asistent
$98K
Građevinski Inženjer
$135K

Znanstvenik Podataka
$79.6K
Financijski Analitičar
$45.4K
Menadžer Projekta
$83.4K
Prodaja
$25.3K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$133K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$165K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Isracard je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $165,301. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Isracard je $91,062.

