Plaće u Isracard kreću se od $25,309 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $165,301 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Isracard. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025
What do Product Managers even do?
Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/isracard/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.