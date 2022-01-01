Imenik tvrtki
ISG
ISG Plaće

Plaće u ISG kreću se od $30,055 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $97,147 za Savjetnik za Upravljanje na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ISG. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Poslovni Analitičar
$83.5K
Savjetnik za Upravljanje
$97.1K
Menadžer Proizvoda
$75.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Softverski Inženjer
$30.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ISG je Savjetnik za Upravljanje at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $97,147. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ISG je $79,460.

