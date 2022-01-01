ISG Plaće

Plaće u ISG kreću se od $30,055 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $97,147 za Savjetnik za Upravljanje na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ISG . Zadnje ažuriranje: 11/21/2025