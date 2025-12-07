Imenik tvrtki
ISF
ISF Savjetnik za Upravljanje Plaće

Prosječna Savjetnik za Upravljanje ukupna naknada in United States u ISF kreće se od $112K do $153K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ISF. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$121K - $144K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$112K$121K$144K$153K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u ISF?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Savjetnik za Upravljanje u ISF in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $152,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ISF za ulogu Savjetnik za Upravljanje in United States je $111,720.

Ostali resursi

