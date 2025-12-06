Imenik tvrtki
Iris Business Services
Iris Business Services Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in India u Iris Business Services kreće se od ₹1.23M do ₹1.75M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Iris Business Services. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$15.9K - $18.9K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Iris Business Services?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Iris Business Services in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,750,291. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Iris Business Services za ulogu Menadžer Proizvoda in India je ₹1,232,814.

Ostali resursi

