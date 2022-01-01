Direktorij Tvrtki
iRhythm Plaće

Raspon plaća iRhythm je od $124,375 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketinške operacije na donjem kraju do $357,700 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke iRhythm. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $211K
Poslovni analitičar
$154K
Hardverski inženjer
$179K

Marketinške operacije
$124K
Voditelj proizvoda
$266K
Prodaja
$199K
Voditelj softverskog inženjerstva
$358K
UX istraživač
$153K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki iRhythm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (25.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

