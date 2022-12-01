Direktorij Tvrtki
Investec
Investec Plaće

Raspon plaća Investec je od $21,164 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Investicijski banker na donjem kraju do $158,746 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Investec. Zadnje ažurirano: 8/13/2025

$160K

Analitičar podataka
$72.4K
Znanstvenik podataka
$92.4K
Investicijski banker
$21.2K

Marketing
$125K
Dizajner proizvoda
$65.2K
Voditelj projekta
$42.2K
Softverski inženjer
$81K
Voditelj softverskog inženjerstva
$159K
Arhitekt rješenja
$53.8K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Investec is Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Investec is $72,417.

