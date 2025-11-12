Full-Stack softverski inženjer naknada in United States u Intuit kreće se od $146K year za Software Engineer 1 do $505K year za Architect. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $220K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Intuit. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
$146K
$118K
$17.1K
$10.6K
Software Engineer 2
$199K
$151K
$34.7K
$13.3K
Senior Software Engineer
$263K
$180K
$59.3K
$24.4K
Staff Software Engineer
$330K
$211K
$81.6K
$37K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Intuit, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)