Backend softverski inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Intuit kreće se od $155K year za Software Engineer 1 do $534K year za Senior Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $265K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Intuit. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
$155K
$129K
$15.7K
$10.7K
Software Engineer 2
$202K
$154K
$35.6K
$12.7K
Senior Software Engineer
$274K
$186K
$72K
$16.1K
Staff Software Engineer
$355K
$208K
$110K
$36.4K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Intuit, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)